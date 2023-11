Juventus, buone notizie dalla Continassa: si rivede in gruppo Danilo. Il capitano bianconero sta ritornando per la gioia di Allegri.

Massimiliano Allegri ritorna a sorridere nonostante le dichiarazioni di Antonio Conte che sarebbe felicissimo di prendere il suo posto la prossima stagione.

Parole e musica che non sono piaciute affatto al tecnico toscano che le avrà trovate assolutamente inopportune in questo momento della stagione. Ma i conti si faranno alla fine. Adesso l’unico pensiero che assorbe il tecnico bianconero è quello di raggiungere il prima possibile l’obiettivo primario: partecipare alla prossima Champions League.

Per raggiungere l’obiettivo stagionale c’è bisogno davvero di tutti. Il tecnico livornese aveva preannunciato un importante ritorno in campo, ovvero quello del capitano Danilo. E così è stato. Il brasiliano questa mattina si è unito al gruppo lavorando con prudenza ma facendo intuire che potrebbe già essere disponibile venerdì sera per la trasferta di Monza.

Un recupero decisamente importante per Allegri, che non si può certo lamentare di coloro che hanno sostituito in queste settimane il capitano bianconero, ma Danilo rappresenta una certezza in campo e nello spogliatoio. La sua presenza è fondamentale, soprattutto in questa stagione dove occorre centrare “l’obiettivo”. A Conte ci si penserà dopo.