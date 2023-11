Calciomercato Juventus, affare da 25 milioni: Giuntoli paga subito la clausola

Calciomercato Juventus, affare da 25 milioni. Cristiano Giuntoli non vuole perdere un’occasione irripetibile, ma difficilissima da cogliere.

Il calcio mondiale è sempre alla ricerca spietata di giovanissimi talenti. Non vi è dirigente o procuratore che non sogni di scovare in qualche miniera nascosta il suo diamante grezzo che cambierà le sorti del calcio… e la sua vita.

E arriva sempre il giorno, nella storia di un dirigente o di un procuratore, in cui il diamante grezzo si palesa davanti ai loro occhi. Il primo istinto sarebbe quello di nasconderlo agli occhi del mondo ma non si può fare. Fino al momento in cui il mondo si accorge che c’è un diamante grezzo. Periodicamente, ma non così di frequente, si inizia a nominare un giovanissimo talento, che in un attimo ha gli occhi del mondo addosso.

Cristiano Giuntoli, forse non è stato il primissimo, ma sicuramente è stato tra i primissimi a attivarsi per sapere tutto riguardo l’ultimo diamante grezzo del calcio mondiale. Viene dall’Argentina e tanto fa. Il paese di Diego Armando Maradona e Lionel Messi. E’ ancora minorenne. raggiungerà la maggiore età il prossimo 2 gennaio. Il talentuoso giovane gioca nel River Plate e il suo nome è Claudio Echeverri. Un nome da annotare. Immediatamente.

Calciomercato Juventus, affare da 25 milioni

Claudio Echeverri è ancora minorenne ma ha già gli occhi di mezzo mondo addosso. Il mondo del calcio, quello che conta, con i suoi club più prestigiosi. Tutti lo hanno nel mirino pronti ad attaccare il fortino del River Plate.

Claudio Echeverri è esploso al Mondiale Under 17 con la maglia della sua Argentina. I suoi tre gol al Brasile sono già storia, poiché possono segnare il vero inizio di un giocatore che la storia la può scrivere, con il pallone tra i piedi. E calciomercato.com ha aggiornato la situazione del giovanissimo talento argentino.

La Juventus sembrerebbe fare davvero sul serio per Claudio Echeverri, Giuntoli sembra determinatissimo e pur di anticipare la folta concorrenza, guidata dal Manchester City, è disposto a pagare la clausola rescissoria fissata dal club argentino: 25 milioni di euro. Questa volta la Juventus può farcela, ma può farcela soltanto giocando d’anticipo, chiudendo la trattativa attraverso il pagamento della clausola richiesta dal River Plate.

Claudio Echeverri è argentino come Diego Armando Maradona e Lionel Messi. E indossa anche lui la maglia albiceleste numero 10…