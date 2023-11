Dalla Juventus al Milan: pagano la clausola e prendono il bomber

Dalla Juventus al Milan, si allunga la “fila” per l’attaccante che piace a Giuntoli: i rossoneri fanno sul serio.

Domani sera toccherà alla Juventus alzare il sipario sulla quattordicesima giornata di Serie A. I bianconeri, reduci dall’1-1 nel big match con l’Inter di domenica scorsa, tornano a giocare in trasferta – l’ultima fu quella di Firenze ad inizio novembre – dopo le due gare disputate consecutivamente allo Stadium contro il Cagliari e i nerazzurri di Simone Inzaghi.

La squadra di Massimiliano Allegri sarà di scena a Monza, contro un avversario che sta bene e che potrebbe creare qualche problema a Chiesa e compagni. Gli uomini di Raffaele Palladino, superate le criticità avute nelle prime settimane di campionato, da metà settembre in poi si sono arresi solamente alla Roma di Mourinho. Per il resto, tanti risultati positivi per una squadra che si è riavvicinata alla zona Europa e farà di tutto per migliorare l’ottima annata dello scorso anno. La Juventus, insomma, dovrà fare molta attenzione. E ricordare che nella passata stagione i brianzoli ebbero la meglio sia all’andata che al ritorno. Sei punti contro una Signora che poi si prese una “mezza” rivincita in Coppa Italia.

Il tecnico bianconero sembra orientato a confermare grosso modo l’undici che domenica è sceso in campo contro l’Inter. Compreso l’attacco, formato da Chiesa e Vlahovic.

🚨EXCL: 🔴⚪️🇬🇳 #Bundesliga |

◉ Serhou Guirassy is on the list of MU for winter‼️ MUFC has already inquired about him. No offer or negotiations yet.

◉ AS Roma, AC Milan and Newcastle are showing interest in 27 year old striker.

◉ Release clause : €17.5m and already active… pic.twitter.com/p9tCPRnkG5

