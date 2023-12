Allegri ingabbia la Juventus: la carta che cambia il suo futuro

Allegri ingabbia la Juventus: la decisione sul futuro, a quanto pare, spetta solamente al tecnico. Ecco quello che è venuto fuori

Del futuro di Massimiliano Allegri si è parlato spesso nel corso della passata stagione. Ed in particolare, adesso, quello che potrebbe succedere il prossimo anno dentro la Juventus sta diventando di nuovo un tema quotidiano. Sicuramente quelle parole di Antonio Conte, che per molti sono sembrati un’autocandidatura, hanno riacceso il dibattito.

Allegri però non risponde e non commenta, giustamente. Anzi, lui continua a lavorare a ha in testa di vincere questa sera a Monza per regalarsi almeno un paio di notti in testa alla classifica della Serie A, visto che l’Inter è impegnata domenica sera a Napoli. Ma anche se lui non guarda al futuro, lo continuano a fare tutti i commentatori sportivi, e in questo caso, intervenuto durante il programma Tutti Convocati di Radio24, a dire la sua è stato il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro.

Allegri ingabbia la Juventus, ecco quello che potrebbe succedere

“Allegri ha in mano più carte di quante ne aveva prima, non credo voglia restare alla Juve in scadenza, quindi o si deciderà di prolungare o potrebbe andar via a fine stagione, ma dipenderà anche da come finisce la stagione”. Insomma, o si rinnova quel contratto che scade nell’estate del 2025, oppure Max potrebbe salutare tutti alla fine di quest’anno. Magari da vincente, così come successo la prima volta.

In ogni caso al momento la situazione sembra essere abbastanza calda. Si discute molto di Max anche perché si parla, pure, di quelle che potrebbero essere le future destinazioni. Ci sono diverse panchine in bilico e si vocifera che il suo inglese sia sensibilmente migliorato nel corso degli ultimi mesi. Magari l’avventura in Premier League potrebbe essere nella sua testa.