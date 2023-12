Clamoroso Juventus, Giuntoli l’ha fatto sul serio: a gennaio arriva l’infortunato

Clamoroso Juventus, il direttore dell’area tecnica bianconera non demorde e tenta di portarlo a Torino già a gennaio.

Poco importa che sia infortunato e che dall’Inghilterra chiedano per lui un sacco di soldi. Giuntoli sembra già convinto di volerci provare e nessun impedimento sarà mai tale da indurlo a desistere.

Se da una parte si discute in maniera sempre più insistente di un cambio in panchina a giugno, dall’altra prosegue infatti la caccia ad un centrocampista che sia potenzialmente in grado di compensare l’assenza di Fagioli e di Pogba. Impresa per nulla semplice, naturalmente, ma a Torino ci stanno già lavorando. Sono tanti i nomi sul piatto e alcuni, a quanto pare, sarebbero più accreditati di altri. Per il centrocampo per ora sono in pole Kalvin Phillips del Manchester City e anche Pierre-Emile Hojlberg del Tottenham.

Clamoroso Juventus, Partey obiettivo numero uno

Ce n’è uno che più di tutti, però, ha sinora solleticato l’interesse e la curiosità di Giuntoli. Si tratta del Thomas Partey dell’Arsenal, che pare sia fermamente intenzionato a cambiare aria. Questo perché non ha più lo spazio che aveva lo scorso anno nella squadra di Mikel Arteta, cosa che lo avrebbe indotto, appunto, a guardarsi attorno.

Tra le sue corteggiatrici c’è la Juventus, che secondo quanto riferisce okfichajes.com sarebbe addirittura in cima alle destinazioni preferite dal ghanese. Alla luce del suo interesse nei confronti della società bianconera, non appare dunque così improbabile che possa essere proprio Partey il rinforzo invernale della Juventus. Sta facendo i conti con un infortunio che lo terrà fermo ancora per un po’, ma questo “dettaglio” non ha minimamente minato l’interesse di Giuntoli & Co. nei suoi confronti. Il problema più grosso è da ricercarsi, semmai, nella richiesta dei Gunners, che vorrebbero 35 milioni di euro per cedere il centrocampista. Cifra che Giuntoli difficilmente sborserà e che potrebbe indurlo, dunque, a cercare altrove un profilo in prestito.