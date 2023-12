Domenica annuncia il ritiro: l’erede gioca nella Juventus

Domenica annuncia il ritiro e il suo erede gioca nella Juventus. Ecco l’obiettivo principale del club brasiliano per sostituire una bandiera che giocherà il suo ultimo match

Domenica la bandiera del Flamengo, Filipe Luis, lascerà il calcio giocato. Questa la decisione del giocatore che si congederà dai propri tifosi proprio allo stadio Maracanà. Una scelta che ormai dentro la dirigenza conoscono da un poco di tempo ed è per questo motivo che il club brasiliano si è messo in moto per trovare un erede.

E questo erede, secondo le informazioni che sono state riportate da Rudy Galetti, sarebbe dentro la Juventus. Un giocatore che potrebbe anche essere ceduto nel prossimo mese di gennaio – difficile, nonostante il contratto in scadenza alla fine dell’anno – ma che sicuramente dentro la Continassa ha poco futuro. Intanto lui stasera, al rientro dopo l’infortunio, si candida in maniera importante per una maglia da titolare, stando ovviamente a quelle che sono le ultime indiscrezioni che arrivano da Monza.

Il Flamengo punta Alex Sandro

Ovvio che parliamo di Alex Sandro: il brasiliano – che potrebbe prendere il posto di Rugani nella notte lombarda che potrebbe mandare la Juventus in testa da sola almeno per un paio di giorni – sarebbe il candidato per sostituire, appunto, quel giocatore che domenica si metterà per l’ultima volta gli scarpini per scendere in campo.

Galetti non spiega quali sono i tempi, ma parla solamente della scadenza del contratto di Alex Sandro che è alla fine di questa annata. Magari il Flamengo potrebbe decidere di anticipare i tempi e fare un’offerta a gennaio, ma questo come spiegato prima appare difficile. Assai più probabile un addio a giugno. Anzi, addio certo, potremmo dire.