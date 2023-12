Formazioni ufficiali Monza-Juventus: Allegri sorprende tutti

Formazioni ufficiali Monza-Juventus, tra pochi minuti in bianconeri scenderanno in campo per affrontare i brianzoli di Palladino.

Un avversario alla portata ma comunque da prendere con le pinze. Il Monza, del resto, ha già beffato i bianconeri lo scorso anno. Due sconfitte su due per la squadra di Massimiliano Allegri, che tra andata e ritorno contro i brianzoli non riuscì neppure a segnare. La Juventus, è vero, si aggiudicò il match di Coppa Italia, battendo 2-1 i biancorossi allo Stadium. Ma anche in quella circostanza le insidie non furono poche. Occhi aperti, quindi.

Perché vincere stasera significherebbe prendersi la vetta della classifica per le prossime 48 ore. L’Inter capolista scenderà in campo nel posticipo domenicale con il Napoli al “Maradona”, una gara complessa per gli uomini di Simone Inzaghi che potrebbe aprire scenari molto interessanti per la Signora. Che, in ogni caso, deve prima pensare al Monza, una squadra che da settembre in poi ha incassato a malapena una sconfitta, arrendendosi nei minuti finale alla Roma all’Olimpico. Ancora pochi minuti, dunque, per rivedere la Juventus in campo. Chiesa e compagni vogliono allungare la striscia positiva: l’ultimo k.o. dei bianconeri, infatti, risale a due mesi fa contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Formazioni ufficiali Monza-Juventus, in difesa ritorna il pupillo di Allegri

Il tecnico livornese è di nuovo in emergenza a centrocampo. Locatelli non recupera: verrà dunque data un’altra chance a Nicolussi Caviglia, già titolare contro l’Inter domenica scorsa. Dal 1′ anche Vlahovic e Chiesa, con Milik e Kean che entreranno a gara in corso. La novità principale però è in difesa, dove al posto di Rugani c’è il rientrante Alex Sandro.

Le formazioni ufficiali:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Ciurria, Machin; Colpani.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.