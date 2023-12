Milan-Juventus, salta il rinnovo: ‘scippo’ dietro l’angolo

E’ un turno importante di campionato quello che attende quest’oggi la Juventus, che sarà ospite del Monza di Palladino.

Una squadra che gioca bene a calcio e che ha delle individualità importanti. Lo ha dimostrato nella passata stagione e anche in questo campionato. Nel quale si sta togliendo grandi soddisfazioni. Per Chiesa e compagni sarà molto complicato riuscire a portare a casa i tre punti.

La Juventus finora ha disputato una prima parte decisamente convincente. Ha portato a casa tanti risultati positivi e con pieno merito è alle spalle dell’Inter, in piena lotta per un posto in Champions e con un occhio rivolto allo scudetto. I tifosi possono essere senz’altro soddisfatti dei loro beniamini e sperano che la società possa fare degli sforzi a gennaio. E regalare a mister Allegri dei rinforzi, almeno uno in tutte le zone del campo. Del resto già da tanto si sta parlando del mercato bianconero.

Juventus su Hermoso ma la concorrenza è tanta

Un mercato che non sta guardando solo a gennaio, ma anche alla prossima estate. Nella quale si concentreranno gli sforzi della Juve per allestire una rosa che possa far bene – si spera – anche in Europa. Si guarda con costanza anche alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

“Elgoldigital” spiega come ci siano anche Juventus e Milan in corsa per accaparrarsi le prestazioni di Mario Hermoso, difensore centrale dell’Atletico Madrid che è in scadenza di contratto. I colchoneros stanno provando a raggiungere un nuovo accordo, visto che è un elemento chiave per Simeone. Ma proprio il fatto che ci siano altre squadre in lizza complica questa ipotesi. Anche perché per Hermoso pare si stiano muovendo due altri grandi club della Liga come Barcellona e Real Madrid. Il suo futuro in Italia dunque potrebbe essere una opzione che presto potrebbe decadere.