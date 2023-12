Monza-Juventus 1-2: Gatti regala la vetta almeno per 48 ore

La Juventus vince col Monza e si prende momentaneamente la vetta della classifica, in attesa della risposta dell’Inter: le pagelle dei bianconeri

La capolista, almeno per 48 ore, sarà a Juventus che riesce a imporsi 2-1 sul Monza nei minuti di recupero.

Una partita gestita dalla Juve per gran parte della gara e rimessa in piedi da Valentin Carboni al minuto 92. A rimettere tutto apposto, però, è Federico Gatti che un minuto più tardi riporta avanti i bianconeri sfruttando la giocata di Rabiot.

Monza-Juventus 1-2: le pagelle dei bianconeri

Di seguito le pagelle della Juventus a seguito del successo di misura contro il Monza di Palladino, arrivato di forza e carattere nei minuti di recupero, dopo la pretendete risposta del club brianzolo.

Torna a segnare Adrien Rabiot, un segnale decisamente positivo per Massimiliano Allegri, visto che il francese non trovava la via del gol dalla prima giornata contro l’Udinese. Oltre al gol del vantaggio, l’ex Psg ha sfiorato anche la doppietta con una botta violenta di mancino nel primo tempo, murata da un attento Di Gregorio. Non si conferma Dusan Vlahovic che, dopo il gol ritrovato contro l’Inter, non è riuscito a dare continuità. Rigore sbagliato e successiva ribattuta nuovamente stoppata da uno straordinario Di Gregorio. Come spesso è accaduto, anche questa volta non è riuscito a lasciarsi alle spalle l’errore e si tratta del secondo rigore sbagliato in questa prima parte di campionato, il terzo negli ultimi 4 rigori calciati.

Ancora titolare Nicolussi Caviglia che risponde presente alla chiamata e confeziona l’assist da calcio d’angolo per il gol di Rabiot. Naturalmente la copertina se la prende Federico Gatti che dopo il gol del pareggio del Monza, è il più pronto di tutti in area di rigore. Decisivo per il 2-1 finale che regala alla Juventus la vetta almeno per due giorni.

Szczesny 6; Gatti 7, Bremer 6, Alex Sandro 5; Cambiaso 6 (Locatelli s.v.), McKennie 5.5, Nicolussi Caviglia 6 (Danilo), Rabiot 7.5, Kostic 5; Chiesa 5.5 (Kean 5), Vlahovic 4 (Milik 5).