Calciomercato Juventus, la pazienza è finita: Vlahovic “venduto” nella notte

Quanta sofferenza per la Juventus a Monza, ma alla fine sono arrivati i tre punti sperati per la squadra di mister Allegri.

I bianconeri in questo momento sono primi in classifica, ovviamente attendendo che l’Inter scenda in campo. Ma il modo in cui è arrivato questo successo fa senz’altro sognare in grande i tifosi.

Trovato il vantaggio con Rabiot, la Juventus si era difesa con ordine fino allo scadere. Quando un pallone di Carboni si è insaccato alle spalle di Szczesny. La squadra di Allegri ha avuto il merito di reagire in pochi secondi, riversandosi in attacco e trovando il gol del nuovo vantaggio nel recupero con Gatti. Con grande gioia della tifoseria.

Juventus, critiche social per Vlahovic dopo il match di Monza

Ieri sera è stato uno dei pochi protagonisti in negativo della vittoria della Juventus. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, “reo” di aver fallito il calcio di rigore che avrebbe sbloccato l’incontro. Ma qualche minuto dopo ci ha pensato Rabiot a portare in vantaggio i bianconeri.

Quel brocco di #Vlahovic — Il Duca Aaron (@IlDucaAron) December 1, 2023

Da Chiesa e Vlahovic ci si aspetta il massimo com'è giusto che sia.

In partite così, contro squadre così, tra l'altro con un ritmo di gioco morto mi devono spaccare la partita.

Creare superiorità.

Far goal.

Creare occasioni. Ad oggi non sono minimamente due attaccanti da Juve. — Alessandro #FinoAllaFine ⚪⚫ (@22JAlex) December 1, 2023

Vlahovic in questo momento non ha un pregio, spero che lo facciano giocare per cederlo a gennaio perché altrimenti non si spiega — El Berto (@FuckTheVar) December 1, 2023

quanto può chiedere la juve per vlahovic a fine anno se continua così? è da fiondarsi — Ciau Engioier #PioliOut (@ThiawEnjoyer) December 1, 2023

Rigore a parte, la prestazione del centravanti è parsa ai più abbastanza fumosa. Non è riuscito a rendersi pericoloso con costanza, non sembra aver ritrovato il giusto ritmo e quella “fame” indispensabile ai grandi bomber. I commenti sui social testimoniano la sua bocciatura. Non bisogna però parlare di cessione per lui a gennaio, visto che lo stesso Vlahovic ha ribadito la sua volontà di aprire un ciclo in bianconero.