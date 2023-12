Giuntoli mette nero su bianco: formula creativa e colpaccio Juve

Giuntoli ha fretta di chiudere l’affare. Il responsabile del mercato bianconero sogna il grande colpo, che non è stato mai così vicino come ora.

Il campionato, con i suoi risultati sorprendenti, in positivo, sembrano dare nuova linfa ai sogni di mercato bianconeri. Anche se il bilancio ancora non sorride, la società bianconera potrebbe realizzare un colpo gobbo.

Gennaio si avvicina a grandi passi così come si può avvicinare il colpo che Cristiano Giuntoli ha in mente. Un’operazione di mercato che si può definire complessa ma che il direttore dell’Area tecnica bianconera intende perseguire fino in fondo.

Un colpo che potrebbe assicurare a Massimiliano Allegri un rinforzo importante per quanto riguarda il fronte offensivo. Un’opzione in più per il tecnico livornese che potrebbe permettergli anche di modificare la disposizione tattica della sua formazione.

Qualora andasse in porto l’operazione che ha in mente Giuntoli la Juventus potrebbe passare dal canonico, ed allegriano, 3-5-2, ad un modulo più offensivo che prevede un tridente in attacco. Non esattamente una novità dal momento che una soluzione tattica del genere la si era valutata anche in estate.

L’ipotesi di acquisto dal Sassuolo di Domenico Berardi si orientava esattamente in quella direzione. E se non sarà il capitano neroverde ad approdare alla Continassa, ecco la soluzione che ha in mente Giuntoli: Jadon Sancho.

E’ un obiettivo datato che non fa che confermare quanto Giuntoli stimi il giocatore del Manchester United. Jadon Sancho, classe 2000, è da tempo in rotta con il suo club e è alla ricerca di una valida alternativa.

In un post su X il giornalista Rudy Galetti ha fatto il punto sulla situazione Manchester United-Sancho-Juventus.

“Il Manchester United e la Juventus sono ancora in contatto per trovare una soluzione per Jadon Sancho. In trattativa anche l’entourage del giocatore – sono aperti a considerare una clausola d’acquisto nell’operazione di prestito: a breve è previsto un nuovo giro di colloqui per approfondire l’argomento“.

La trattativa tra Manchester United e Juventus va quindi avanti. Un accordo è possibile anche se si tratta di un’operazione comunque impegnativa dal punto di vista economico. Anche sul fronte ingaggio occorrerà che le due società trovino un punto d’incontro che le soddisfi.

Jadon Sancho percepisce infatti un ingaggio che tocca i 20 milioni di euro lordi. La Juventus potrebbe proporre il pagamento di una parte del suo ingaggio mentre il resto spetterà eventualmente al Manchester United. Si attendono sviluppi.