Juventus, UFFICIALE: ritorna dopo nove mesi

Juventus, è ufficiale: nove mesi dopo il terribile infortunio ritorna tra i convocati. Un grosso in bocca al lupo al giocatore della NEXT GEN

Durante la settimana la Juventus NEXT GEN è stata eliminata dalla Coppa Italia di Serie C. E adesso si appresta a vivere una difficile trasferta sul campo del Cesena di Mimmo Toscano, che punta decisamente al salto di categoria.

Impegno ostico per i ragazzi bianconeri, che sono chiamati decisamente al cambio di marcia dopo un avvio di stagione difficile. La Juve rischia la retrocessione sa già che in Serie D non potrà giocare, qualora succedesse. Sì, il regolamento parla chiara e dice, inoltre, che i bianconeri al massimo potranno fare domanda di ripescaggio e sperare che qualcuno in terza serie non si iscriva al campionato. Solamente in questo modo i ragazzi potrebbero scendere in campo il prossimo anno. Lo scenario, ovviamente, è da evitare in campo anche se, c’è da dire, che ogni estate qualche club un problema ce lo ha: quindi le possibilità di rientrare, qualora la stagione finisse malamente, ci sarebbero. Ma è ovvio che l’obiettivo è diverso.

Juventus, ritorna Iocolano

Tornando alla gara di domani c’è un ritorno, nove mesi dopo la rottura del crociato. Iocolano è tornato a disposizione così come Poli e Comenencia, che erano assenti contro la Lucchese. Non ci saranno invece Crespi (non è al meglio) e nemmeno Rouhi, che ha un risentimento muscolare che non gli permette di essere tra i disponibili.

Inutile stare qui a sottolineare l’importanza di questo match ma anche le difficoltà che ci sono. Il Cesena è una corazzata ed è stata costruita per vincere il campionato. La Juventus dovrà cercare principalmente di limitare i danni.