Lo mandano alla Juventus: l’erede è un pupillo di Giuntoli

Calciomercato Juventus, lo mandano ai bianconeri. Così hanno deciso dall’Inghilterra. Sì sblocca in questo modo la situazione

In mezzo al campo l’innesto a gennaio. In mezzo al campo il colpo per il prossimo calciomercato. Giuntoli sa bene che in quella zona, Massimiliano Allegri, ha bisogno di innesti. Ed è per questo che da un poco di tempo, a quanto pare, si starebbe muovendo in direzione Premier League.

Un obiettivo, Phillipps del City, sembra essere acqua passata. Ma il giocatore a quanto pare potrebbe entrare nel mirino del Tottenham secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider. Ed è per questo che con questo incrocio gli Spurs potrebbe lasciare libero Hojbjerg, un altro centrocampista accostato anche con una certa insistenza alla Vecchia Signora.