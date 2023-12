Match rinviato, UFFICIALE: incubo campionato falsato

Match rinviato, adesso è ufficiale: il tecnico ha impegni con il gruppo delle nazionali. Ma c’è l’incubo del campionato falsato

Anche nel basket le cose non vanno benissimo, di solito è il calcio quello che riesce sempre a creare malumori, grattacapi, e anche polemiche a non finire. In questo caso invece è la pallacanestro, e si parla anche di un campionato che potrebbe essere falsato da alcune decisioni che riguardando spostamenti di partite.

A spiegare quello che potrebbe succedere ci pensa il portale il-meridiano.it, che entra nel dettaglio di uno slittamento di una partita. “Domenica alle 18 per la Pallacanestro Trieste inizierà il girone di ritorno e lo farà sul parquet dell’Orzinuovi. La domenica successiva, sempre allo stesso orario, la trasferta sarà quella di Nardò contro una formazione che era partita in sordina con quattro ko iniziali contro Udine, Forlì, appunto Trieste e poi Fortitudo Bologna. Come dire insomma tutte le migliori”.

E fin qui ci siamo. Poi si entra nel dettaglio di una decisione che potrebbe far discutere. Perché il 6 dicembre ci sarebbe dovuta essere la sfida contro il Chiusi, che però su disposizione della FIP è stata rinviata in maniera ufficiale perché il tecnico in seconda, Zanco, sarà impegnato con una nazionale giovanile in un torneo in Spagna. L’accordo è stato preso in sintonia dalle due società, si legge, e il match in questione si disputerà il prossimo 24 gennaio. “Al momento Chiusi è ultima con quattro punti e in questo momento il pronostico sarebbe tutto per Trieste. Ma a fine gennaio le cose saranno ancora così? Rinvii che insomma potrebbero anche falsare il campionato“. Tutto il mondo è paese.