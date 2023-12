“Accordo Conte-Juve”: la reazione di Francesca Tajè fa impazzire il web

Francesca Tajè non se la tiene: la reazione all’indiscrezione del momento, ancora tutta da confermare, ha fatto tanto rumore sui social.

Non ha fatto le sue stesse cose “turche”, essendo lei molto più discreta, ma possiamo dire, in un certo senso, che Ivana Knoll sta alla Nazionale croata come Francesca Tajè sta alla Juventus. Così come la modella dalle curve esagerate è pazza della squadra dai colori panslavi, la legnanese è bianconera dentro e fuori.

Sostiene la squadra torinese in ogni modo possibile e immaginabile e allo Stadium è ormai presenza fissa. Tanto da essere diventata, a questo punto, la stella più luminosa di tutto lo stadio. Ha da sempre un debole per la società bianconera e questo suo interesse nei confronti del calcio non ha fatto altro, nel tempo, che aumentare. Esponenzialmente, per di più, fino a divenire quasi una “malattia”. Ma una malattia bellissima, s’intende.

Della Juventus, insomma, sa tutto. La sua squadra del cuore la conosce a menadito e spesso e volentieri, sui social network, si lancia anche in delle piccole disamine riguardanti il club torinese. Ecco spiegato, quindi, perché qualche giorno fa abbia ben pensato di intervenire su uno dei temi più caldi del momento. Un tema che sembra starle, peraltro, particolarmente a cuore.

Francesca Tajè sogna Conte: il post sui social

La bella tifosissima della Juventus ha voluto dire la sua, cioè, sul presunto accordo tra l’allenatore Antonio Conte e il club bianconero. Un accordo che alla nostra redazione non risulta, però, dal momento che la società non avrebbe ancora deciso a chi affidare la guida della squadra.

Sta di fatto, indipendentemente da tutto, che a Francesca Tajè l’ipotesi del ritorno di Conte non dispiacerebbe affatto. Tant’è che, nel corso della settimana, ha postato tramite Instagram Stories la notizia di cui si è tanto discusso nel corso degli ultimi giorni. Aggiungendo, a mo’ di didascalia, il suo pensiero in merito.

“Mio sogno”, ha scritto la bionda mozzafiato che infiamma puntualmente l’Allianz Stadium, rendendo benissimo l’idea di quanto piacere le farebbe – a lei come a tanti altri tifosi – se il tecnico leccese tornasse ai piedi della Mole.