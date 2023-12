Flop totale e addio definitivo: nuovo affare Juve-Fiorentina

Il calciomercato della Juventus è sempre un argomento d’attualità e di grande discussione nella tifoseria bianconera che guarda avanti con fiducia.

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla prossima sessione invernale di trasferimento. Nel nuovo anno la società bianconera dovrà fare degli investimenti per regalare a mister Allegri quelle pedine necessarie per poter pensare a grandi traguardi. La priorità resta quella di ingaggiare un centrocampista, ma si dovranno cercare anche altri rinforzi.

In questa prima parte della stagione la Juventus ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per duellare con le altre squadre per il piazzamento minimo da ottenere, quello che porta alla prossima edizione della Champions League. Il non dover giocare le coppe europee potrebbe essere un piccolo vantaggio da sfruttare, ma è chiaro che mister Allegri vorrebbe poter contare anche su qualche altro volto nuovo in più. Lavoro in vista dunque per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che però strizza l’occhio anche alla prossima stagione.

Juventus, può tornare di moda Amrabat

Difficile pensare che la Juventus nella sessione di gennaio possa fare degli investimenti corposi per rinforzare la squadra. Giuntoli proverà più che altro a sfruttare eventuali occasioni che potrebbero proporsi nelle prossime settimane. È chiaro che prima di tutto dovrà trovare dei nuovi centrocampisti.

Il direttore sportivo però lavora anche già alla prossima stagione e non è da escludere che possa tornare caldo un nome che è stato accostato alla Juventus già durante la scorsa estate. Stiamo parlando di Amrabat. Il calciatore marocchino è passato dalla Fiorentina al Manchester United ma finora non ha replicato le belle prestazioni che ha offerto con la maglia viola. Gli inglesi devono prendere una decisione riguardo il suo riscatto che però al momento sembra essere abbastanza lontano. Ecco perché in caso di ritorno in Italia la Juve potrebbe magari bussare nuovamente alla porta dei viola.