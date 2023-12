Sbattuto definitivamente in panchina: diventa il nuovo metronomo della Juventus

Ci sarà tanto lavoro da fare per il ds della Juventus Cristiano Giuntoli nelle settimane che lo separano dall’inizio ufficiale del calciomercato.

Stiamo vivendo le ultime settimane del mese di dicembre, con la squadra di Allegri che sta cercando di inanellare più risultati possibili per rimanere nelle prime posizioni della graduatoria. Cosa che gli consentirebbe di poter lottare anche per lo scudetto nel nuovo anno.

Non ci sono dubbi però sul fatto che la Juventus abbia la necessità di rinforzarsi per poter sognare in grande. La priorità del club sarà quella di riuscire a trovare un nuovo centrocampista ma il tecnico sarebbe senz’altro felice anche di poter contare su qualche uomo in più in altre zone del campo. Sarà dunque un mese di dicembre da vivere intensamente per i colori bianconeri. Sia dal punto di vista del campionato che da quello del calciomercato: i tifosi sono sempre pronti a supportare il club.

Juventus, Hojbjerg non ha spazio al Tottenham: ecco perché può partire

Tra gli obiettivi della Juve per rinforzare la linea mediana continua ad esserci anche Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham che pure ha diversi estimatori. Calciatore che pare essere in uscita dagli Spurs, visto che non è considerato certo un titolare inamovibile da parte del tecnico Postecoglou.

Il giornalista Paul Brown a “Givemesport” ha parlato proprio del futuro del calciatore. “Deve essere abbastanza chiaro per lui che se gli Spurs sono con qualche assente a centrocampo e lui non sta ancora giocando dall’inizio le partite, l’allenatore non gli affiderà un posto da titolare in modo costante. Questo penso che lo aiuterà a prendere una decisione sul fatto che forse ha bisogno di andare via a gennaio” sono le sue parole. Proprio la voglia di giocare di Hojbjerg dunque potrebbe essere l’arma da sfruttare per convincerlo a vestire la maglia bianconera.