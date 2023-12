La Juventus ha detto sì: l’Inter lo chiude per 10 milioni

La Juventus lo vuole ma lui avrebbe già detto sì, andiamo a scoprire, in dettaglio, cosa potrebbe succedere in difesa.

Il calciomercato estivo si prospetta già ricco di colpi di scena, e tra le trattative che tengono banco nella Juventus c’è quella relativa al reparto dei portieri. Secondo le ultime voci di mercato, il nome che si fa strada è quello di Bento, portiere che attualmente milita nel Paranaense. La Vecchia Signora sembra essere seriamente interessata a portare il talentuoso estremo difensore in Italia, ma dovrà confrontarsi con l’Inter, che sembra essere anch’essa sulle sue tracce.

Bento piace ai bianconeri ma ha detto sì all’Inter

Il lavoro svolto finora dalla Juventus con il Paranaense sembra procedere secondo i piani. L’obiettivo è quello di assicurarsi le prestazioni di Bento, un portiere dal talento cristallino che ha catturato l’attenzione di numerosi club europei grazie alle sue prestazioni eccezionali nella massima serie brasiliana. La trattativa, però, non si prospetta facile. Il Paranaense ha fissato un prezzo di almeno 10 milioni di euro per cedere il cartellino di Bento, una cifra che potrebbe rappresentare una sfida per la Juventus in un mercato caratterizzato da una certa prudenza economica. Tuttavia, il club bianconero sembra essere intenzionato a investire in un giovane portiere di prospettiva che possa rappresentare il futuro della squadra.

La notizia più interessante, però, è che Bento avrebbe già dato il suo sì all’Inter. Questo potrebbe complicare ulteriormente le cose per la Juventus, che dovrà affrontare la concorrenza del club nerazzurro per assicurarsi le prestazioni del talentuoso portiere brasiliano. La concorrenza promette di essere accesa, con entrambe le società desiderose di rinforzare il proprio reparto dei portieri. La decisione di Bento potrebbe essere influenzata da vari fattori, inclusi il progetto sportivo proposto dai club e le opportunità di giocare con regolarità.