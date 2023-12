Finito nella lista dei sogni: ‘spediscono’ Locatelli via dalla Juve

I tifosi della Juventus possono dirsi sicuramente soddisfatti della prova della loro squadra nel big match contro l’Inter.

Sicuramente c’è un po’ di rammarico per non essere riusciti a conquistare la vittoria, visto che tra l’altro i bianconeri erano riusciti a portarsi avanti nel primo tempo grazie al gol di Dusan Vlahovic. Il pareggio è comunque un buon risultato sul quale costruire il futuro in questo campionato.

La Juventus infatti rimane solo due lunghezze dai nerazzurri di Simone Inzaghi e proverà fino alla fine a rimanere agganciata al treno per la conquista dello scudetto. Una missione difficile ma non impossibile, per una squadra che ha dimostrato di aver trovato già il giusto equilibrio tra i reparti e che del resto finora ha raccolto molti risultati positivi, nonostante i problemi avuti da mister Allegri. In alcuni reparti scarseggiano le alternative ma il calciomercato di gennaio potrebbe portare dei volti nuovi alla corte dell’allenatore livornese.

Juventus, Locatelli piace in Premier League ma…

Di sicuro Giuntoli è al lavoro per accontentare le richieste di Allegri. Ma allo stesso tempo sta lavorando anche su altri fronti. Ad esempio sul rinnovo contrattuale di alcuni elementi chiave. Necessari anche per tenere lontani gli altri club che continuano a posare gli occhi sui calciatori bianconeri. E non solo.

Il portale “Givemesport” ha sottolineato in un articolo quali potrebbero i 10 calciatori dell’attuale serie A che potrebbero essere cercati da club di Premier League nel prossimo calciomercato di gennaio. E tra questi, oltre ad esempio Osihmen e Berardi, ci sarebbe un calciatore della Juventus. Stiamo parlando di Manuel Locatelli, centrocampista che però viene reputato indispensabile da Allegri. Difficile pensare dunque che la Juventus possa privarsi di lui, tanto più che proprio in quella zona del campo i bianconeri hanno già gli uomini contati.