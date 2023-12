Panchina della Juventus offerta a Mazzarri: la RAI sgancia la bomba

Una domenica un po’ atipica per i tifosi della Juventus, sereni dopo il successo della loro squadra sul campo del Monza.

La squadra di Allegri è già scesa in campo per questo turno di campionato venerdì sera. E non senza sudare è riuscita ad avere la meglio sui brianzoli di Palladino grazie ad una zampata di Federico Gatti in pieno recupero. Sorpasso all’Inter effettuato, almeno per il momento.

C’è ovviamente entusiasmo nell’ambiente bianconero e non potrebbe essere altrimenti visto che tutto sta girando per il verso giusto. Bisogna continuare a seguire questa strada, facendo forza sulla voglia di vincere di un gruppo molto compatto. Sperando poi in qualche innesto in chiave mercato. Nel frattempo oggi i tifosi guarderanno con attenzione la sfida tra Napoli e Inter, con la speranza di rimanere primi in classifica. Sarebbe una grande soddisfazione anche per Allegri, che rimane sempre per molti nel mirino della critica.

Juventus, il retroscena Rai sulla panchina bianconera

Della panchina della Juventus se ne parla soprattutto al futuro. Perché nonostante Allegri abbia un contratto lungo e stia raccogliendo dei risultati molto positivi in questa stagione si continua a vociferare di un possibile cambio al timone nel corso della prossima estate.

In queste ore però si sta parlando anche di un retroscena legato al passato della panchina bianconera. A raccontarlo ai microfoni di Rai2 è stato il giornalista Ciro Venerato, che ha spiegato come “nel 2011 Andrea Agnelli e Fabio Paratici, all’insaputa di Giuseppe Marotta, offrirono la panchina della Juventus a Walter Mazzarri“. All’epoca il tecnico era artefice di un calcio molto spettacolare e anche redditizio con il Napoli. Tuttavia, continua il giornalista “De Laurentiis bloccò le aspirazioni dell’allenatore facendo leva su un contratto blindato”. Una trattativa dunque che non è mai decollata. Oggi Mazzarri è tornato sulla panchina del Napoli a stagione in corso per sostituire Rudi Garcia.