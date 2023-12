Accordo UFFICIALE dopo la risoluzione con la Juventus: c’è il comunicato

Ogni giorno il calciomercato è protagonista anche in casa Juventus, del resto ci stiamo avvicinando all’inizio del nuovo anno.

Gennaio è dietro l’angolo e i bianconeri hanno intenzione di compiere degli acquisti. Riuscire a portare a casa dei volti nuovi e metterli a disposizione di mister Allegri è la missione del direttore sportivo Giuntoli. Che dovrà essere bravo a far sì che possano arrivare rinforzi a basso costo.

Gli investimenti di mercato più importanti la Juventus li farà nella prossima estate, quando ci sarà un budget da spendere più alto. Non si disdegnerà ovviamente la possibilità di guardare alla lista dei futuri parametri zero. La società sta programmando al meglio il suo futuro, con tanta voglia di far tornare al più presto a gioire la propria tifoseria. Che attendono i colpi di gennaio sognando la possibilità di lottare per lo scudetto.

Juventus, l’ex Ihattaren riparte: accordo con lo Slavia Praga

Tra le tante notizie di calciomercato di questi giorni c’è anche una ufficialità che riguarda un giocatore che in passato ha vestito la maglia della Juve, vale a dir Mohamed Ihattaren. L’ex talento dell’Ajax a dire il vero si è visto poco, i bianconeri puntavano molto su di lui che però ha tradito le attese.

Dopo un breve scorcio di carriera alla Sampdoria di lui si è parlato negli ultimi anni soprattutto a causa dei problemi personali che ne hanno minato la carriera. Ora è pronto però a voltare pagina e a ricominciare. Dopo cinque mesi dalla risoluzione del contratto con la Juve è ufficiale il suo accordo con lo Slavia Praga. La formazione ceca è pronta a dare una chance al calciatore con la speranza che possa ritrovare al più presto quel talento che aveva dimostrato di possedere.