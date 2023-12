Jolanda De Rienzo, lo specchio non dice bugie: il topless è servito

Jolanda De Rienzo senza freni posta uno scatto molto bollente su Instagram: si salvi chi può, è in topless.

“Un’edizione ricca di novità”. È stata annunciato così, con estremo entusiasmo, l’arrivo della terza stagione di Terzo Tempo – La partita continua, il format di Raffaella Carrella che è ufficialmente sbarcato su Canale 8. Andrà in onda di martedì e sono tantissime, in effetti, le novità pensate per renderlo sempre più appetibile.

Prima fra tutte le presenza, tanto gradita quanto inaspettata, della presentatrice e giornalista sportiva Jolanda De Rienzo. Sarà lei a condurre la nuova edizione della trasmissione, che si propone di approfondire principalmente i temi legati al Napoli, ma con uno sguardo alla Serie A e alla Champions League. Con l’immancabile pepe che la 39enne campana, da sempre amatissima dai telespettatori, saprà certamente portare in studio. Uno studio che, per l’occasione, si farà ancor più affollato, con ospiti di prestigio, giornalisti ed opinionisti pronti a dare il proprio contributo.

Sarà tutto questo, ma anche molto di più, l’appuntamento del martedì su Canale 8 in compagnia della De Rienzo. Il valore aggiunto, senza ombra di dubbio, di un’edizione che punta all’informazione di qualità, alla critica libera e priva di pregiudizi.

Jolanda De Rienzo, selfie di fuoco: Instagram in fiamme

Critiche non ne riceverà di certo la bella Jolanda, la cui apparizione a Terzo Tempo ha fatto felicissimi i fan che si sono sintonizzati per godersi la prima puntata della terza stagione del nuovo format.

Le basterà fare quello che ha sempre fatto in tv, ossia esternare le sue competenze in materia sportiva, per far breccia nel cuore dei telespettatori di Canale 8. Mentre non dovrà preoccuparsi del popolo dei social, che è già letteralmente – e per ovvie ragioni – ai suoi piedi da un bel po’ di tempo a questa parte.

E chissà quanti nuovi fan avrà acquisito nel momento in cui ha postato la foto che abbiamo voluto sottoporre, oggi, alla vostra attenzione. Un selfie allo specchio che ci restituisce un’immagine piccantissima, ossia un topless inaspettato che avrà fatto felici molti sostenitori di Jolanda. Non è servito a niente, ma non diteglielo, che abbia cercato di nascondere il lato A: lo spettacolo è comunque a luci rosse.