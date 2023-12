Lewandowski lo porta via dalla Juve: Giuntoli ha completato l’opera

Lewandowski lo porta via dalla Juventus, dalla Spagna arriva la notizia di una possibile cessione e nel mirino ci potrebbe finire il centravanti bianconero

La notizia viene lanciata dalla Spagna, precisamente dal El Chiringuito Tv. Una notizia bomba che potrebbe senza dubbio smuovere molte cose nel parco attaccanti delle big europee. E anche della Juventus, ovviamente.

Ma andiamo con ordine: secondo la tv spagnola il Barcellona starebbe pensando di vendere alla fine della stagione il centravanti polacco Robert Lewandowski, preso due settimane fa dal Bayern Monaco che lo scorso anno, con le sue reti, ha permesso alla truppa di Xavi di conquistare la Liga spagnola. Una notizia che come detto, qualora venisse confermata, potrebbe toccare da vicino quasi tutti i migliori attaccanti del Vecchio Continente. I catalani nella propria rosa, infatti, hanno sempre avuto un attaccante importante, uno di quelli in grado di fare la differenza e lo cercheranno il prossimo anno. Nel mirino ovvio che ci potrebbe finire Vlahovic.

Calciomercato Juventus, occhio al Barcellona

Il serbo della Juventus è uno di quelli che possono regalare a Giuntoli un bel poco di soldi non solo per cercare di risanare i conti ma anche per intervenire sul mercato. Un giocatore che già la scorsa estate sembrava in procinto di dire addio (il Chelsea ad esempio non è riuscito nel colpo) e che potrebbe tornare al centro delle cronache del mercato la prossima estate.

Anche il Real Madrid a quanto pare ci ha pensato, e ci potrebbe pensare anche il Barcellona, qualora decidesse davvero di cedere il proprio attaccante. Vlahovic ha molti estimatori in Europa ed è uno che potrebbe fare la differenza nel corso delle prossime annate.