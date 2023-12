Scelta di cuore, ritorno alla Juve ‘anticipato’: annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, il ritorno è anticipato e sarebbe una scelta di cuore. Annuncio in diretta dopo il video rubato dal tifoso

La notizia è uscita un paio di settimane fa. E anche lo stesso calciatore, a specifica domanda da un tifoso, con quel “speriamo”, ha fatto capire qual è, senza dubbio, il suo sogno.

Di Federico Bernardeschi in questi giorni, oggettivamente, se n’è parlato di meno, ma non è detto che da qui al mese di gennaio, quando si riaprirà il mercato, non possa tornare come nome caldo per i bianconeri. Anche perché, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Continassa, Allegri vorrebbe avere magari qualche elemento offensivo in più piuttosto che un centrocampista. Chissà, forse Giuntoli visto l’andamento della squadra potrebbe regalare il doppio colpo al tecnico bianconero. Vedremo. Intanto, Bernardeschi, continua a parlare con gli occhi a cuoricino di quello che potrebbe, vorrebbe, essereil suo futuro.

Calciomercato Juventus, le parole di Bernardeschi

Ieri l’ex bianconero è stato ospite alla Domenica Sportiva. E ha parlato in questo modo. Un modo che non lascia spazio davvero alle interpretazioni: “Se alla fine soffri ma porti a casa la vittoria, i tre punti e ti ritrovi lì… diventa anche bello soffrire. Ritorno alla Juve? La Juventus è nel mio cuore, un pezzo del mio cuore è rimasto qui. Vediamo, ma sarei contento di tornare“.

Le porte quindi ad un ritorno rimangono davvero aperte. Un ritorno che non è scontato ma, a certe condizioni, ci potrebbe essere. Un colpo che regalerebbe alla Juve un ennesimo cavallo di ritorno e ad Allegri un elemento importante del quale ci si potrebbe fidare ad occhi chiusi. Vedremo.