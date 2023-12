Allegri lo ha ‘tradito’: lascia subito la Juventus

Calciomercato Juventus, Allegri lo ha “tradito” e il giocatore potrebbe lasciare subito il bianconero. Si avvicina l’addio nel prossimo mese di gennaio

Prima lo ha lanciato, senza paura, lo scorso anno. Adesso il campo tranne alcune apparizioni proprio all’inizio di questa stagione non lo sta proprio vedendo. Insomma, un “tradimento” quello di Massimiliano Allegri nei confronti del proprio tesserato che, a quanto pare, potrebbe salutare nella prossima finestra di mercato.

Il nome è quello di Iling-Junior, esterno offensivo che nei pochi spezzoni che gli sono stati concessi ha fatto vedere buone cose. Però è evidente che qualcosa si sia rotto, altrimenti Max, che sta dimostrando di non guardare in nessun modo alla carta d’identità, lo avrebbe mandato in campo. Magari il giovane inglese non si allena con la dovuta voglia durante gli allenamenti, o magari chissà, Allegri ha deciso solamente di puntare verso altri elementi. Quello che rimane è un fatto: il campo non lo sta vedendo e in Inghilterra potrebbe trovare spazio.

Calciomercato Juventus, Iling via a gennaio

Ci sono delle conferme – riportate da calciomercato.com – che vedono Iling al centro delle attenzioni del Tottenham per il prossimo mese di gennaio. Inutile negare che tra i due club ci sono degli ottimi rapporti e magari nell’operazione potrebbe rientrare anche Hojbjerg, un centrocampista accostato alla Vecchia Signora.

Di certo c’è che Giuntoli potrebbe realmente aprire ad un addio nella prossima finestra ormai alle porte incassando anche una buona somma. Non sappiamo ancora se l’operazione verrà fatta in prestito oppure a titolo definitivo: nel secondo caso servono almeno 15milioni di euro per chiudere l’affare. Soldi che potrebbero essere investiti in maniera immediata. Vedremo.