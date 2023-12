Altro che Juventus: ha vinto ancora il Psg

Guardare avanti con la massima fiducia e doveroso per i tifosi di una Juventus che vuole far segnare i suoi tifosi.

Finora il percorso della formazione allenata da Massimiliano Allegri in questo campionato di serie A può considerarsi senz’altro molto positivo. La squadra non solo è in piena corsa per un piazzamento utile per la prossima Champions League, ma può anche ambire a qualcosa in più.

Nessuno nomina la parola scudetto tra i tifosi della Juventus e del resto ci sono squadre più attrezzate per tagliare questo traguardo. Ad esempio l’Inter ha una rosa senz’altro con maggiori alternative rispetto a quella bianconera. Molto importante dunque sarà per i bianconi la prossima sessione di calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti nel prossimo mese di gennaio. La priorità del direttore sportivo Giuntoli sarà quella di regalare all’allenatore il nuovo centrocampista, ma attenzione anche a possibili occasioni che potrebbero presentarsi strada facendo.

Juventus, sfuma Fabian Ruiz: il Psg non lo molla

Per quanto riguarda la linea mediana ci sono diversi obiettivi che la Juve sta monitorando da tempo. Centrocampisti tra l’altro con caratteristiche diverse, che potrebbero essere utilizzati in più zone del campo. Si cercano affari low cost a gennaio, magari prestiti con un esborso minimo dal punto di vista economico.

Tra i nomi che sono stati accostati alla squadra bianconera anche quello di Fabian Ruiz. L’ex mediano del Napoli del resto finora non aveva trovato molto spazio. Ma la considerazione di Luis Enrique nei suoi confronti è aumentata settimana dopo settimana. Prima si poteva pensare che il Psg intendesse cedere in prestito il suo giocatore a gennaio per consentirgli di giocare con regolarità. Ma come riporta calciomercato.it adesso l’intenzione del club transalpino è cambiata. E dunque Fabian Ruiz non si muoverà dalla città della Tour Eiffel.