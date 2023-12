Juventus, UFFICIALE: salta il Napoli

Juventus, adesso è anche ufficiale anche se non c’era davvero bisogno di questo ultimo annuncio. Salta il Napoli

Adesso è anche ufficiale: Trombetta, collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri, è stato squalificato e quindi non potrà essere in panchina venerdì sera allo Stadium quando la Juventus affronterà il Napoli in quello che senza dubbio, oltre che ad essere un match sentito, è un match che potrebbe davvero decidere le sorti della stagione della truppa di Allegri.

Trombetta è stato squalificato dopo il rosso che si è beccato a inizio ripresa nella gara contro il Monza di venerdì scorso per aver “protestato in maniera plateale” si legge nel comunicato del giudice sportivo. Vabbè, fortunatamente non si tratta di un giocatore visto che quelli che ha a disposizione Allegri sono già pochi. Lo sappiamo benissimo.

Juventus, col Napoli serve vincere

Tornando invece alla partita di venerdì sera, non c’è dubbio come detto prima che questa possa essere un vero e proprio spartiacque della stagione. I tre punti permetterebbero alla squadra di Allegri di allungare sul Napoli che attualmente è quarto in classifica insieme alla Roma, e per un’altra notte almeno andare in testa al campionato mettendo un poco di pressione all’Inter che sabato sera ospiterà l’Udinese a San Siro.

Non sarà facile: nonostante l’avvio titubante la squadra di Mazzarri rimane quella con lo scudetto sul petto e con giocatori importanti in rosa. Oltre ad avere uno spirito diverso rispetto a quanto visto con Garcia prima del cambio in panchina.