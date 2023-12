Conte-Juventus, ritorno saltato: Allegri fa saltare il banco

La stagione della Juventus è ormai entrata nel vivo, con i bianconeri che si apprestano ad affrontare venerdì prossimo il Napoli.

Una partita che sarà molto importante per la formazione di Allegri, visto che si tratta di un vero e proprio scontro diretto per un piazzamento utile per la prossima Champions League. I partenopei sono reduci dal ko pesante contro l’Inter e vorranno senz’altro rialzarsi. Saranno insomma 90 minuti da brividi.

In questa stagione la Juventus ha voltato pagina rispetto al passato. Dopo l’esclusione dalle coppe europee arrivata nell’ultima estate, ora l’attenzione di Chiesa e compagni è tutta concentrata sul campionato. I conti chiaramente si faranno soltanto al termine della stagione, con mister Allegri che continua ad essere criticato da alcuni tifosi per il gioco non spettacolare della sua squadra. Che però riesce a vincere. E non è poco.

Juventus, Bargiggia: “Se va via Allegri c’è l’opzione Thiago Motta”

Del futuro della panchina bianconera ne ha parlato anche il giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di TvPlay. Evidenziando come, al contrario di quanto si sta dicendo ormai da tempo, è difficile che la Juventus cambi allenatore nel corso della prossima estate. Anche se non mancano altre opzioni.

“Oggi la società bianconera Allegri l’allenatore giusto per le caratteristiche di una rosa poca tecnica e più fisica. Un allenatore che costruisce gioco come Spalletti avrebbe consentito di giocare un pochino meglio, ma magari con meno punti in classifica. Al di là del contratto, sono convinti a lavorare con Allegri ma se a fine stagione dovesse andare il favorito per sostituirlo non sarebbe Antonio Conte. La prima scelta della Juve sarebbe Thiago Motta, che Giuntoli stima molto come Palladino. E’ una partita ancora tutta aperta, per me oggi Allegri resta al 60%”.