De Zerbi paga la clausola: incubo Giuntoli, addio Juventus

De Zerbi paga la clausola, l’allenatore del Brighton si è “innamorato” del giocatore inseguito anche dai bianconeri.

Nel sessione invernale del calciomercato che sta per aprire i battenti la Juve dovrà provare ad anticipare la concorrenza e a non farsi sfuggire quegli obiettivi che da tempo sono nel mirino di Cristiano Giuntoli. Parliamo sempre di “occasioni”, cioè quegli affari low cost in linea con la politica inaugurata lo scorso gennaio dal nuovo Consiglio d’amministrazione ed incentrata sulla sostenibilità.

Il club bianconero nell’ultimo quinquennio non è stato molto attento ai conti e adesso ha la necessità di ridurre ulteriormente il passivo. Motivo per cui non assisteremo a “spese pazze”, ma saranno effettuate delle operazioni “intelligenti” e soprattutto in prospettiva. Lo stesso responsabile dell’area sportiva nell’ultima intervista ha ricordato come il nuovo progetto della Signora non possa prescindere dai giovani. Valorizzare i prodotti del vivaio e scovare talenti in giro per il mondo sarà dunque il modus operandi di Giuntoli e dei suoi collaboratori nei prossimi mesi. Mantenendo intatta, al tempo stesso, la competitività, visto che l’obiettivo principale della Juventus è tornare a vincere sia in Italia che in Europa.

De Zerbi paga la clausola, Barco verso l’Inghilterra

Tra i giovani calciatori che Giuntoli apprezza maggiormente c’è anche Valentin Barco, già attenzionato dalla Juventus prima dell’arrivo a Torino dell’ex direttore sportivo del Napoli.

Il centrocampista mancino del Boca Juniors, classe 2024, andrà in scadenza il prossimo anno ma non è detto che resti a Buenos Aires anche nella prossima stagione. Dall’Inghilterra, ad esempio – come conferma Espn Argentina – sono sicuri dell’interesse del Brighton di Roberto De Zerbi, che sta cercando un profilo come il suo. I Seagulls, quest’anno impegnati anche in Europa League, potrebbero fiondarsi su Barco già a gennaio sborsando i soldi della clausola – 10 milioni di dollari – e portando il centrocampista nella città che si affaccia sull’Atlantico.