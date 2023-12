Irina Shayk, contorsioni da bollino rosso e quelle voci su Cristiano Ronaldo

Irina Shayk, la supermodella ha davvero esagerato: l’incontro con CR7 e quella foto che non lascia spazio all’immaginazione.

Quelli di Abu Dhabi non è mai stato “solo” un Gran Premio. È sempre stato, al contrario, qualcosa di più. Non una gara automobilistica fine a se stessa, dunque, quanto piuttosto una passerella a misura di celebrità. Un evento dietro le cui quinte ne succedono, spesso e volentieri, di tutti i colori. Come in questo caso, per l’appunto.

Tutti fremevano al pensiero che Cristiano Ronaldo potesse incontrare, cosa su cui i media internazionali hanno a lungo speculato nei giorni scorsi, la sua ex fidanzata, la splendida modella Irina Shayk. Un incontro che alla fine non è mai avvenuto ma che ha comunque fatto suonare all’impazzata le sirene del gossip, che già descriveva i due ex amanti come protagonisti di un vero e proprio intrigo alle spalle di Georgina Rodriguez. Naturalmente, nulla di quanto profetizzato dalla stampa si è poi concretamente verificato. Le sirene si sono spente e chi desiderava un po’ di pathos si è ritrovato con un nulla di fatto in mano.

Fortuna che di modi per far parlare di sé la bella Irina ne conosce non solamente uno, ma centomila. Forse addirittura di più. E che, per compensare la mancanza di gossip, abbia quindi deciso in autonomia di “consegnarsi” ai riflettori.

Irina Shayk, posa stratosferica: follower in corto circuito

Nelle scorse ore, la supermodella russa ha postato una collezione di foto che ha mandato in orbita i suoi numerosissimi follower. Non solo per il look sfoggiato, che va comunque al di là di ogni immaginazione, bensì per una delle pose stratosferiche adottate in occasione di questo shooting.

La Shyak indossa la parte di sopra di un bikini e una mini(davvero molto mini)gonna. Il reggiseno è talmente microscopico da non coprire il seno e lo scatto in cui appare a gambe divaricate, con la testa piegata verso il basso, ha regalato ai fan un’autentica visione da bollino rosso. Una contorsione letale e a prova di like.