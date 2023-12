Sta per tradire il Barcellona: lo prenderà una tra Juve e Napoli

Nuovo assalto della Juventus al gioiello del Barcellona: anche il Napoli si inserisce nella corsa

A poche ore da Juventus-Napoli, le due squadre sono totalmente focalizzate sulla partita che potrebbe dirci tanto in ottica scudetto.

Intanto, però, vanno avanti anche le questioni legate al mercato e in questo senso Juventus e Napoli potrebbero avere un obiettivo comune. I bianconeri sono a caccia di un centrocampista ma sono pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno e una di queste potrebbe essere quella legata a Jadon Sancho, ai ferri corti con ten Hag e in uscita dal Manchester United. Un altro big sembra in procinto di lasciare il suo attuale club e in questo caso anche il Napoli potrebbe fare un tentativo. Il giocatore in questione è Ferran Torres.

Juventus e Napoli sulle tracce di Ferran Torres: vuole lasciare il Barcellona

Come riportato dalla redazione di TuttoJuve, la Juventus sarebbe ancora sulle tracce di Ferran Torres, in procinto di lasciare il Barcellona.

L’attaccante spagnolo è a caccia di minuti, quelli che con Xavi non stanno arrivando. Il suo minutaggio è decisamente calato negli ultimi tempi, soprattutto con l’arrivo di Joao Felix e col recupero di Raphinha. Il Barcellona si è assicurato anche il giovanissimo brasiliano classe 2005 Vitor Roque che porterà a un aumento della concorrenza in attacco. Ferran è legato al club catalano fino a giugno 2027 ma è plausibile che l’ex Manchester City possa andar via prima della scadenza del suo contratto. La sua possibile partenza ha acceso una lampadina nella dirigenza della Juventus che adesso potrebbe pensare concretamente di tornare a premere per lo spagnolo. Naturalmente la Vecchia Signora non è la sola in corsa per il classe 2000. Anche il Napoli potrebbe farci un pensierino, oltre a Newcastle e Atletico Madrid che si candidano tra le principali pretendenti.