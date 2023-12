Formazioni ufficiali Juventus-Napoli: la scelta su Vlahovic

Formazioni ufficiali Juventus-Napoli, tutto pronto per la partita di cartello della quindicesima giornata: ecco le scelte dei due tecnici.

Ci siamo. Tutto pronto per la gara più attesa di questa giornata di Serie A, che inizia con il botto. L’Allianz Stadium è teatro della sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli di Walter Mazzarri.

Due allenatori nati nella stessa provincia, quella livornese, per giunta a pochi chilometri di distanza. Entrambi accomunati dalla voglia di portare a casa tre punti importantissimi: i bianconeri scavalcherebbero di nuovo l’Inter, ritrovando (per almeno 24 ore) la vetta della classifica; gli azzurri, invece, si rialzerebbero subito dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa con l’Inter e tornerebbero in corsa per lo scudetto. Viceversa, potrebbero già iniziare a scucirsi il tricolore dal petto, visto che il divario dal primo posto inizierebbe a diventare difficile da colmare. Allegri ha meno grattacapi e vuole dare continuità alla striscia positiva: la sua Juve non perde da settembre, quando si arrese al Sassuolo al Mapei Stadium. Da allora i bianconeri hanno sempre vinto, ad eccezione delle sfide con Atalanta e Inter, terminate in pareggio.

Formazioni ufficiali Juventus-Napoli: c’è Locatelli, davanti Allegri scegli Dusan

Ma veniamo alle scelte del tecnico bianconero. Locatelli, alla fine, ce l’ha fatta a recuperare. In settimana sembrava improbabile che riuscisse ad accorciare i tempi ma gli ultimi allenamenti sono stati decisivi. In difesa riecco Danilo, ormai ripresosi dall’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese. Davanti, infine, Vlahovic ha vinto il ballottaggio con Kean e Milik e, come nelle ultime due partite, affiancherà il gemello Chiesa.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.