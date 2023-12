Juve-Napoli, Vlahovic vuole stringere la mano ad Orsato: la reazione è inaspettata

Ormai ci siamo, è iniziata la sfida di questa sera che vede scontrarsi in campo la Juventus e il Napoli.

Una sfida che ovviamente entrambe vogliono portare a casa per alimentare i propri sogni di alta classifica. Al momento la Juve ha fatto decisamente meglio dei partenopei in questo torneo, non bisogna dimenticare che sono i campioni d’Italia in carica.

La Juventus punta ad un piazzamento utile per la prossima Champions League, ma ha anche un grande sogno. Quello di poter lottare per lo scudetto insieme all’Inter di Inzaghi, che è la grande favorita per la conquista del tricolore. Molto dunque dipenderà da come la formazione di Allegri affronterà le prossime gare, specie quelle più impegnative. E anche da un calciomercato che dovrebbe regalare delle novità al tecnico livornese.

Juventus, il gesto di Orsato non passa inosservato sui social

La partita è iniziata subito su alti ritmi. Dopo pochi minuti di gioco si è verificato un episodio che è stato molto commentato sui social e che ha visto protagonisti Dusan Vlahovic e l’arbitro Orsato, chiamato oggi a dirigere l’incontro.

In seguito ad un episodio controverso, Vlahovic ha teso il “cinque” al direttore di gara che però non ha corrisposto il gesto. Poco prima c’era stato un “battibecco” tra i due, con il centravanti bianconero che aveva protestato per un fallo da dietro non sanzionato dall’arbitro. La speranza dei tifosi juventini è che il loro centravanti non si innervosisca troppo. Fondamentale per la squadra poter contare sui suoi gol.