Juventus, la cessione semina il caos: “Via per 80 milioni”

Juventus, il prezzo non è giusto. Non è una novità che se mercato vi sarà in casa Juve sarà finanziato dalle cessioni. Al prezzo giusto, però.

Finanziare gli acquisti attraverso le cessioni. Ormai è così un po’ ovunque, figuriamoci alla Juventus. E sarà così anche in vista della prossima sessione di mercato.

Un’operazione in entrata potrebbe riguardare un centrocampista. Qualunque sarà il profilo prescelto dalla società bianconera sarà pertanto necessaria un’uscita che lo finanzi. A questo punto della stagione non sono molte le scelte, all’interno dell’organico bianconero, che potrebbero finanziare le possibili entrate.

Considerato che, alla luce delle sue ultime prestazioni in campionato, Hans Nicolussi Caviglia sembra aver convinto Massimiliano Allegri, al punto da spingere il tecnico a porre il veto ad una sua eventuale cessione a gennaio, l’unico profilo disponibile per un eventuale incasso è quello di Samuel Iling Junior.

I talento inglese, classe 2003, sperava che in questa stagione avrebbe trovato più spazio. Gli addii di Cuadrado, di Di Maria sembravano spalancargli un’autostrada e che, da quel momento in poi, avrebbe potuto mostrare con continuità le sua qualità ad Allegri.

Le cose sono andate diversamente. Arrivato a dicembre i suoi conti non tornano. Non tornano i minuti che avrebbe voluto avere nelle gambe. Non tornano le speranze investite nella Juventus.

La Juventus che deve cedere per acquistare e Samuel Iling Junior come ormai unico bancomat in mano alla società bianconera per prelevare denari.

Riguardo l’Under21 inglese e di quello che potrebbe a breve essere il suo futuro, Matthijs Pog ha scritto un post sul suo profilo X riportando una notizia di Nizaar Insella, che scrive per Standard Sport:

“Il Tottenham è in testa alla corsa per Iling Junior. L’ala ventenne è valutata 18 milioni di euro dalla Juve. Potrebbe presto tornare in Inghilterra“. Prende quindi sempre più corpo l’eventualità che il talento inglese ritorni in patria.

Un’eventualità che non piace assolutamente ai tifosi della Juventus che hanno risposto numerosi al post di Matthijs Pog. Al di là dell’indubbio valore tecnico del giocatore inglese, non valorizzato quanto meriterebbe da Allegri, è la sua valutazione a non convincere.

Troppo pochi i 18 milioni di euro richiesti e il pensiero dei tifosi bianconeri è perfettamente racchiuso in una frase: “18 milioni, ma stiamo scherzando dai. Loro lo rivendono tra 2 anni all’Aston Villa per 80 milioni“.

Cedere i migliori fa sempre male, soprattutto quando sono giovani talenti dal futuro certo. Lo hanno fatto sempre gli “altri”, magari cedendoli proprio alla Juventus. Ora tocca anche ai bianconeri.