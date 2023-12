Neve a Torino: le ultime sul possibile rinvio di Juventus-Napoli

Neve a Torino, secondo Sky la partita di stasera sarebbe a rischio. Nevicata in arrivo sul capoluogo piemontese.

Poche ore al big match tra Juventus e Napoli che alzerà il sipario sul quindicesimo turno di Serie A. Un’altra partita cruciale per i bianconeri di Massimiliano Allegri.

In caso di vittoria contro la squadra di Mazzarri – com’era già avvenuto la scorsa settimana – tornerebbero per almeno ventiquattr’ore in cima alla classifica, in attesa di conoscere il risultato della sfida tra Inter e Udinese, in programma domani sera a San Siro. Un successo significherebbe pure estromettere (definitivamente?) i campioni in carica dalla corsa al titolo, per il momento circoscritta a due sole squadre. Il Napoli, infatti, sta attraversando un momento particolare. Mazzarri un mese fa ha preso il posto dell’esonerato Garcia, a cui è stata fatale la sconfitta con l’Empoli prima della sosta. Da quando al timone c’è l’allenatore toscano, tornato nella città partenopea dopo 10 anni esatti, gli azzurri hanno ottenuto una vittoria (Atalanta) e due sconfitte (Real Madrid e Inter). Rispetto ad un anno fa il Napoli ha perso qualche certezza, ma rimane un avversario temibile.

Neve a Torino, per ora non ci sono comunicazioni ufficiali

Tutto pronto, insomma, per lo scontro diretto tra due storiche rivali del campionato italiano. Ma, secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Cosatti, la partita di stasera sarebbe da considerare a rischio.

Il motivo? Le previsioni meteo, che annunciano un’abbondante nevicata su Torino. Per ora non c’è alcuna comunicazione ufficiale, resta tuttavia da capire in quali condizioni verserà il terreno di gioco alle 20:45, al momento del fischio d’inizio. In Bundesliga, una settimana fa, la neve ha impedito al Bayern Monaco di scendere in campo ed affrontare l’Union Berlino: alla fine si è deciso per il rinvio del match. Per quanto riguarda Juventus-Napoli, il problema principale sarebbe trovare una data per recuperare la sfida, visto che il calendario degli azzurri – impegnati anche in Supercoppa Italiana – è molto fitto.