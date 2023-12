Volano tutti dal “Professore”: Juventus sbancata

By

Volano tutti dal “Professore” Pep Guardiola. Il mercato, da tempo, propone i medesimi scenari. Un film visto e rivisto che alla lunga può anche stancare.

Il mercato ha i suoi periodi “canonici”. La sessione estiva e quella invernale. In realtà, però, per il mercato che verrà si lavora tutto l’anno, poiché durante l’intero anno gli scopritori di talenti setacciano i continenti alla ricerca di fuoriclasse in erba.

Ogni dirigente ha i suoi talent scout, divisi per continente. Ciascuno ha il suo. La storia degli ultimi anni ci racconta come i giovani, grandi talenti, scoperti quasi sempre tra Brasile ed Argentina, prendano poi tutti la via dell’Europa.

La destinazione generica è infatti l’Europa ma poi l’approdo definitivo avviene sempre e soltanto in un paese: l’Inghilterra. Una volta atterrati ciascuno ha la sua strada segnata. Londra, Liverpool, Manchester. Soprattutto Manchester.

Il calcio più ricco del mondo diventa sempre più ricco nutrendosi dei più grandi talenti. Alcuni club della Premier League allestiscono da anni organici straordinari e sembrano non fermarsi mai.

Ogni nuovo talento sembra avere lo stesso destino di chi lo ha preceduto. La stessa strada da seguire. Cambia soltanto l’ultima meta. Lo stesso destino che attende una stellina del calcio argentino: Valentin Barco.

Valentin Barco, nato a Partido di Veinticinco de Mayo, in provincia di Buenos Aires, è cresciuto nel vivaio del Boca Juniors e oggi è uno dei talenti più seguiti del calcio mondiale.

Su todofichajes.com si parla del futuro del diciannovenne argentino e anche per lui il destino sembra segnato. Esterno sinistro in grado di saper affondare molto bene sulla fascia, uomo-assist perfetto per lui si stanno muovendo diversi club della Premier League.

Il Brighton, guidato dal nostro bravissimo Roberto De Zerbi e l’immancabile Manchester City di Pep Guardiola. Proprio il club Campione d’Europa sembra ad un passo dal talentuoso argentino dai capelli rossi e veloce come un treno sulla fascia mancina.

Bastano soltanto dieci milioni di euro per acquistarlo. A tanto ammonta la clausola fissata dal Boca Juniors e il ragazzo volerà, anche lui, in Inghilterra. All’Università del Calcio, sita in Manchester, sponda City, dove insegna il Professore Pep Guardiola. Avanti il prossimo.