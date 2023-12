Exor li fa scomparire: sono sei miliardi di euro per la Juventus

Exor li ha fatti scomparire con una richiesta esagerata. Ecco la situazione che gira attorno alla Juventus e la valutazione del club

Nell’ultimo periodo si è parlato molto di quella che potrebbe essere una cessione della Juventus. La famiglia Agnelli, che ha sempre gestito sin dalla nascita le sorti del club, magari ci ha pensato anche. Ma sicuramente il brand bianconero non viene proprio svalutato. Anzi, secondo Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport intervenuto a TVPLAY, la richiesta è stata anche bella importante.

“Quando sarà ceduta la Juve? Non lo so, ma posso dire che c’è stato l’interessamento di un fondo saudita che, però, è scappato via non ha appena ha sentito l’esorbitante richiesta fatta dall’attuale proprietà della Juve. Si parla di una richiesta tra i 5 ed i 6 miliardi di euro”. Insomma, la Exor ha fatto un prezzo che non ha di certo, in questo caso è evidente, trovato nel fondo saudita lo stesso pensiero.

Cessione Juventus, le ultime

Guidi poi entra nel dettaglio facendo anche un ragionamento: “La cifra equivale a quelle delle altre big europee? Può darsi, ma la Juve si trova in Serie A che, al momento, non è un circolo virtuoso come la Premier League. La Juve ha uno stadio, un brand che vale, un indotto importante, ma questo non basta se poi quando entri nel club bianconero ti devi prima occupare sia dei debiti pregressi, che non sono pochi, che di entrare in un sistema che produce molti meno soldi rispetto a quello inglese”.

Insomma, in poche parole, il prezzo non è proprio quello giusto.