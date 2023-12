Frustrato e tradito: Yildiz snobba la Juve e si trova il nuovo club

Calciomercato Juventus, Yildiz frustato e si sente anche tradito da Allegri. La situazione potrebbe cambiare nello spazio di pochissimo tempo

Zero minuti in Serie A dopo le partite, con gol, della nazionale turca. Una situazione che non credeva di vivere, soprattutto dopo le continue parole di elogio di Massimiliano Allegri nei suoi confronti. Eppure Yildiz, dopo la gioia per la rete messa a segno contro la Germania in amichevole, il campo con i bianconeri non lo ha assaggiato più.

E a quanto pare questa cosa gli pesa e anche molto spiega Sky Germania. Con il talentino che la Juve ha preso a parametro zero dal Bayern Monaco che starebbe cercando di capire se ci sono le possibilità anche di un addio nel prossimo mese di gennaio. La formula non si conosce, potrebbe essere sia quella del prestito (che appare la più probabile, in ogni caso), ma non viene del tutto scartata l’ipotesi di un addio a titolo definitivo.

Calciomercato Juventus, Yildiz via a gennaio

Di squadre interessate al giocatore ce ne sono, spiega sempre Florian Plettenberg: sia dalla Bundesliga che dalla Premier League. Ma ci pare assai difficile che il 18enne possa essere ceduto a titolo definitivo anche perché, come tutti abbiamo visto, Allegri ci crede, eccome, nelle sue qualità. Serve tempo, perché parliamo pur sempre di un elemento giovane, giovanissimo, che rischia di bruciarsi qualora sbagliasse un paio di partite di fila, e nessuno vuole questo.

Magari la Juventus potrebbe davvero pensare all’addio a gennaio per dargli la possibilità di giocare di più visto che comunque, con una sola competizione da affrontare oltre il campionato, vale a dire la Coppa Italia, quelli che sono a disposizione di Allegri bastano e avanzano. Vedremo quello che succederà: una situazione in continua evoluzione.