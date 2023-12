A cena dopo il Napoli: firma con la Juventus

By

A cena dopo il Napoli: c’è aria di rinnovo in casa bianconera. Ecco quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime settimane

Dopo il Napoli la cena galeotta. Quella che potrebbe decidere il futuro del giocatore. Una cena per cercare di avvicinare le parti e per chiudere la questione. Il prolungamento di contratto, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è vicino. Una firma che dovrebbe arrivare fino al 2028.

Parliamo di Bremer, che da un poco è in trattativa con il direttore dell’area tecnica Giuntoli, e che ormai si avvia a mettere nero su bianco. Imprescindibile per Massimiliano Allegri, che si fida ciecamente, e giustamente anche, dell’ex Torino. E la cena dopo la gara contro il Napoli potrebbe essere stata quella decisiva per chiudere la questione.

Calciomercato Juventus, Bremer rinnova

“Dopo la vittoria con il Napoli ha incontrato a cena anche il ds Manna, a conferma di quanto la storia stia procedendo spedita. Il nuovo accordo, quello al quale Giuntoli sta lavorando da un po’ con il giocatore e i suoi agenti Busardò e Trimboli, prevede un anno di contratto in più: la scadenza passerà dal 2027 al 2028”. Questo si legge sul Corriere questa mattina. E ci sono anche i tempi per quella che potrebbe essere la firma.

“L’obiettivo è chiudere al più presto, magari anche entro Natale, e di questo passo il brindisi non sembra poi così lontano”. Insomma, in poche parole, senza girarci troppo per intorno, ci siamo.