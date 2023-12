Icardi alla Juventus: dalla Turchia la sparano grossa

Icardi alla Juventus, dalla Turchia lanciano una notizia che appare comunque una sparata troppo grossa per essere vera

La Juventus vorrebbe prendere Mauro Icardi forse nella finestra di mercato di gennaio, sfidando il Real Madrid che ha in mente di regalare a Carlo Ancelotti un attaccante per la seconda parte di stagione. Sembra fantacalcio, ma è una notizia che arriva dalla Turchia e che viene riportata da fotomac.com.tr.

Il Galatasaray, che sta lottando per il campionato e soprattutto per il passaggio del turno in Champions League in un girone di ferro, starebbe prendendo in considerazione alcune uscite, e davanti ad un’offerta ritenuta congrua per il proprio attaccante, lo potrebbe lasciare partire. Questo si dice, anche se, oggettivamente, i bianconeri non sembrano avere bisogno di un elemento lì, in attacco. A meno che non si cateni un intreccio di mercato di quelli importanti che possono sicuramente far cambiare le prospettive. E questo intreccio potrebbe anche, nel caso, riguardare Dusan Vlahovic.

Soprattutto se da Madrid – Ancelotti ha realmente bisogno di un attaccante – dovessero anche arrivare delle offerte per il classe 2000 serbo. Allora sì che la Juve avrebbe bisogno di un elemento che vada a coprire il buco e Icardi potrebbe essere la soluzione. Una soluzione di quelle “sicure”, visto che l’argentino è uno di quelli che i gol li ha sempre fatti e continua a farli con una regolarità incredibile. Vedremo. Ma al momento ci pare veramente una cosa sparata grossa, così.