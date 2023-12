Jorginho-Juventus, è finita: sipario chiuso, la svolta

La Juventus è già scesa in campo in questo turno di serie A e ora è già proiettata al prossimo impegno di campionato.

La formazione bianconera non molla nemmeno un colpo e venerdì scorso è riuscito ad avere la meglio anche sul Napoli in uno scontro diretto per la zona Champions League. Tre punti d’oro per la squadra di Allegri che in ogni caso non è riuscito a superare l’Inter, che si è confermata al primo posto della graduatoria.

Tuttavia il torneo è ancora lunghissimo e può succedere davvero di tutto. La Juventus ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter lottare per il tricolore. L’obiettivo dei bianconeri in queste ultime settimane del 2023 sarà quello di riuscire a portare a casa più punti possibili. Per poi ripartire nel nuovo anno magari anche con qualche nuovo innesto in squadra, che possa garantire alternative tattiche all’allenatore. Fari dunque puntati anche sul calciomercato di gennaio.

Juventus, niente Jorginho: l’Arsenal non lo molla

E’ ormai cosa nota che la necessità primaria della squadra di Allegri sia la ricerca di un nuovo centrocampista. Rinforzo necessario visto che in quella zona del campo la coperta è corta e c’è la necessità di avere forze fresche per affrontare la seconda parte della stagione.

Ci sono tanti nomi che ormai da diverse settimane vengono accostati alla Juventus. Calciatori con caratteristiche diverse, ma tutti con esperienza e spessore internazionale. Tra questi c’è anche Jorginho, vecchio pallino dei bianconeri. Il calciatore vuole essere protagonista nel 2024 e meritarsi la convocazione in azzurro per i prossimi Europei. Secondo quanto riporta calciomercato.it però non ci sono possibilità che il centrocampista possa approdare alla Juve a gennaio. Nonostante infatti stia trovando sempre meno spazio con l’Arsenal il tecnico Arteta non è intenzionato a mollarlo. Per cui concluderà senz’altro la stagione con i Gunners.