Zaira Nara ci mette un po’ di pepe: senza niente dalla vita in su

Zaira Nara, lo shooting al peperoncino fa impazzire i follower dell’influencer: un sensualissimo regalo di Natale.

Dire che oramai sia lanciatissima e che non abbia più alcun bisogno del supporto e della spinta della sorella sarebbe estremamente riduttivo. Sono lontani, anzi lontanissimi, i tempi in cui Zaira Nara era solo sangue del sangue di uno dei personaggi più noti dei social e della televisione.

La splendida modella di origini argentine, cognata di Mauro Icardi, brilla di luce propria già da un po’ di tempo a questa parte. Stupisce, in ogni caso, il modo in cui riesca a fare sempre meglio e a superarsi. È instancabile, irrefrenabile, motivo per il quale è sempre sui social a postare nuovi contenuti con cui fare razzia di cuori e incetta di like. Cosa che le riesce benissimo, intraprendente e sexy com’è. A maggior ragione adesso che è diventata ancor più disinibita e che ha imparato a sfruttare in maniera intelligente le armi di cui Madre Natura le ha fatto dono.

E puntualmente, ogni volta che pensiamo che la sorella di Wanda Nara abbia raggiunto l’apice della sensualità, puntualmente ci smentisce. Nel suo arco c’è sempre una nuova freccia da scoccare ed è proprio, d’altra parte, quello che ha fatto nelle scorse ore.

Zaira Nara, rosso fuoco a volontà. E Instagram si scalda

Per sponsorizzare il suo beauty brand, la splendida Zaira ha ben pensato di posare per uno shooting piuttosto bollente ed irriverente. Il riferimento è tutto al rosso, colore tipico delle festività natalizie, che l’influencer ha omaggiato in tutti i modi possibili e immaginabili.

La Nara sfoggia innanzitutto un rossetto d’un vibrante rosso fuoco che le sta divinamente. Indossa, poi, dei collant nella stessa nuance. E fin qui non ci sarebbe nulla di trascendentale, se non fosse che appunto, dalla vita in su, non indossa nient’altro.

Sì, avete capito bene: Zaira ha optato per uno shooting in cui è vestita – si fa per dire, visto che ha solo dei collant – solo a metà ed è in topless. Il primo, speriamo, di una lunga serie di regali di Natale che non vediamo l’ora di scartare.