Calciomercato Juventus, addio a gennaio: sirene spagnole per il top player di Allegri

Addio già a gennaio? È una possibilità. La squadra spagnola è pronta ad investire già nel mercato di riparazione: i dettagli.

Il mercato invernale potrebbe portare importanti cambiamenti nella rosa della Juventus, con Adrien Rabiot al centro di voci che lo vedrebbero potenzialmente lasciare Torino già a gennaio. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul centrocampista francese e potrebbe essere determinato a concretizzare la sua firma nella prossima finestra di calciomercato invernale.

Il club catalano, in cerca di rinforzi dopo l’infortunio di Gavi, che lo terrà fuori per l’intera stagione, vede in Rabiot il profilo ideale per completare la rosa a disposizione del tecnico Xavi. La situazione contrattuale di Rabiot con la Juventus sembra favorire la possibilità di un trasferimento imminente, poiché il giocatore non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto con il club italiano.

Rabiot al Barcellona già a gennaio: è una possibilità

Il rapporto contrattuale in stallo, unito alle complesse dinamiche con la madre-agente Veronique, potrebbe aprire la porta ad altri club interessati a acquisire uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il Barcellona, desideroso di consolidare la propria posizione in Spagna, sembra essere pronto a intervenire rapidamente per assicurarsi Rabiot come rinforzo di spessore per il centrocampo. L’importanza di Rabiot per la Juventus è stata evidente nel corso degli anni. Arrivato a Torino da svincolato nell’estate del 2019, il centrocampista francese ha attraversato due fasi distinte nel club. Dopo un inizio difficile con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, Rabiot ha conquistato un ruolo chiave sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha dimostrato di avere grande fiducia nel giocatore, che si è affermato come elemento imprescindibile grazie alla sua intensità, forza fisica, gol decisivi e contributi sostanziali nel centrocampo bianconero.

La Juventus, pur non volendo privarsi di una pedina così importante, potrebbe trovarsi costretta a valutare offerte e ad affrontare la possibile partenza di Rabiot nel caso in cui la situazione contrattuale non trovi una rapida soluzione. L’evolversi degli eventi durante la sessione di calciomercato invernale manterrà i tifosi con il fiato sospeso, mentre si scoprirà se Rabiot rimarrà a Torino o inizierà una nuova avventura con il Barcellona.