Quattro mesi di stop, niente Juventus: batosta UFFICIALE

Dopo aver affrontato Inter e Napoli nel giro di due settimane, il calendario della Juventus diventa più “morbido”. Prima della sfida con la Roma dell’antivigilia di Capodanno, i bianconeri affronteranno Genoa e Frosinone. Due avversari non irresistibili, che popolano la parte destra della classifica ma che al tempo stesso sarebbe sbagliato sottovalutare.

Soprattutto i ciociari, che stanno andando ben oltre quelle che erano le aspettative. Eusebio Di Francesco, reduce da un lungo periodo di stop, è riuscito a mettere su una squadra niente male, in grado di dare fastidio a chiunque e valorizzando peraltro diversi giovani, tra cui i bianconeri (in prestito) Matias Soulé ed Enzo Barrenechea. Il Frosinone ha conquistato il grosso dei suoi punti in casa: allo “Stirpe” non perde dalla prima giornata di campionato, quando si arrese al Napoli campione d’Italia. Da allora nessuna sconfitta davanti al proprio pubblico. Ieri ha mancato i tre punti contro il Torino, ma per l’ennesimo volta ha evitato la sconfitta (0-0), portando a casa un buon punto.

Quattro mesi di stop, Marchizza si opera in Finlandia: salta la Juve

Contro i granata Di Francesco non ha auto a disposizione l’esterno Riccardo Marchizza, che si è fatto male nel match contro il Genoa lo scorso 26 novembre, partita terminata con il risultato di 2-1 per i ciociari.

Per il giocatore un problema all’inserzione del tendine sul bicipite femorale della coscia sinistra. Marchizza, dopo due settimane di riflessione, ha deciso di recarsi in Finlandia ed operarsi. Lo ha scritto lui stesso sul suo profilo Instagram: “Cari tifosi ciociari – queste le sue parole – ho aspettato e sperato fino all’ultimo istante, ma purtroppo dopo gli esami e il parere di uno specialista sarò costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico. Lo sport che amo mi mette alla prova per l’ennesima volta, ma sono sicuro che anche questa la supererò da vincitore. Lo devo a me stesso ai miei figli e a mia moglie. Ci vediamo a marzo, e sarà ancora più bello”. Contro la Juventus, dunque, Marchizza non ci sarà.