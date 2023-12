Calciomercato Juventus, colpo di scena Kalvin Phillips: hanno detto no

Colpo di scena di mercato in ottica Juventus: arriva la risposta negativa del City su Kalvin Phillips

Il mercato invernale è sempre più vicino e la Juventus è già molto attiva per cercare di sfruttare al meglio il mese di gennaio.

Nell’ultimo mese uno dei nomi che ha tenuto più il banco per la Juventus, in ottica mercato di gennaio, è stato quello di Kalvin Phillips. Il centrocampista inglese è in uscita dal Manchester City e la Juventus si è fatta sotto come una delle candidate principali al suo acquisto. In queste settimane vi abbiamo raccontato della forte concorrenza di Newcastle, West Ham e Tottenham e di recente Football Insider ha svelato anche l’interesse concreto del Manchester United. I Red Devils, però, ieri sono usciti dalla Champions e, arrivando quarti nel girone, anche dall’Europa League. Di conseguenza l’appeal del club è calato anche per quella che sarebbe potuta essere la scelta del giocatore.

Juventus ancora in corsa per Kalvin Phillips: il City dice no allo United

Ad oggi la soluzione più plausibile per Phillips è un trasferimento in prestito con successivo trasferimento a titolo definitivo in estate.

Il giocatore vuole tornare protagonista in vista di Euro2024 e per guadagnarsi le attenzioni del ct dell’Inghilterra Southgate, avrà bisogno di ritrovare minutaggio lontano da Manchester. In realtà, però, non è escluso che il suo futuro possa essere ancora a Manchester, ma sponda United. La squadra di ten Hag non ha intenzione di mollare la presa e spera di convincere il City, come sottolineato da Football Insider, che però non hanno intenzione di cederlo agli acerrimi nemici. I Red Devils non sono soddisfatti delle prestazioni di Amrabat e Kalvin Phillips sarebbe un’alternativa ideale. La Juventus, di fatto, è ancora in corsa per il centrocampista britannico che potrebbe accettare anche un’esperienza in Italia, dove certamente troverebbe spazio nel centrocampo di Massimiliano Allegri. Resta da capire quale decisione prenderà il club, su indirizzo di Pep Guardiola.