Juventus, il gigante ha stregato Giuntoli: l’acquisto è tutto un programma

Il difensore della Ligue 1 ha stregato anche Giuntoli: la Juventus si inserisce nella corsa e sfida Newcastle, West Ham e Lione

I risultati sul campo stanno sorridendo alla Juventus che dopo aver fermato l’Inter e aver vinto in extremis contro il Monza, ha avuto la meglio anche sul Napoli campione d’Italia.

Questi risultati sportivi dovranno essere accompagnati, però, da una continuità anche sul mercato e in questo senso il direttore dell’area sportiva Cristiano Giuntoli sta lavorando costantemente, col supporto di Giovanni Manna. La dirigenza bianconera sta ragionando a 360 gradi, con un occhio particolare al centrocampo, reparto al momento piuttosto deficitario dopo le squalifiche di Fagioli e Pogba. Di recente alcune indiscrezioni vedrebbero la Juventus in corsa per un nuovo difensore che attualmente milita nel campionato francese.

Juventus, Sangante nome caldo per la difesa: asta con Newcastle e West Ham

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur su X, è caldo il nome di Arouna Sangante per la Juventus, ma anche per alcuni club inglesi come West Ham, Newcastle e Fulham. A questa lista, inoltre si aggiunge anche l’Olympique Lione.

Si tratta del difensore senegalese classe 2002, attuale giocatore del Le Havre, club francese che da quest’anno milita in Ligue 1. Una concorrenza fitta per la Juventus che è alla ricerca di un difensore fisico e giovane e che possa rappresentare anche il futuro del club nei prossimi anni.

💣💥 Lyon, West Ham, Fulham, Newcastle United and Juventus are monitoring the situation of Le Havre’s Senegalese defender Arouna Sangante. 🇸🇳 🔵 #LeHavre https://t.co/Sj2WGHFkWn pic.twitter.com/eioQjM0tuO — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 11, 2023

Il difensore senegalese ha un contratto fino al 2026 con Le Havre e una valutazione di circa 8 milioni di euro (valutazione transfermarkt). Quest’anno ha collezionato 13 presenze in Ligue 1 fino a questo momento e la sua crescita è costante. Figlia di un percorso che l’anno scorso lo ha portato a collezionare 3 gol in Ligue 2, riuscendo ad ottenere la promozione in prima divisione francese. L’eventuale salto in Premier League o Serie A rappresenterebbe un ulteriore step di crescita per Sangante.