Dybala avvisa la Juventus: è disposto a tutto

Dybala avvisa la Juventus, il fantasista argentino si è fatto male domenica scorsa nella partita con la Fiorentina.

Toglietemi tutto, ma non il mio… Dybala. No, non parliamo di orologi ma di un giocatore in grado di deliziare i tifosi con la palla tra i piedi. José Mourinho, tecnico della Roma, è sembrato ispirarsi a quel famoso slogan pubblicitario mentre parlava del fantasista argentino, la cui unica pecca è essere troppo fragile. Contro la Fiorentina, domenica scorsa, l’ex bianconero è stato costretto ad uscire per una lesione al flessore della coscia sinistra.

Da quel momento in poi la partita è cambiata. E l’ha spiegato anche lo stesso allenatore di Setubal nella conferenza stampa odierna, presentando la sfida di domani con lo Sheriff Tiraspol in Europa League. “C’è una Roma con Dybala e un’altra senza Dybala. Finché lui era in campo la Fiorentina non riusciva a pressare”, ha detto, ribadendo l’importanza del campione del mondo. Inutile dire che senza il talento di Laguna Larga la Roma perda tantissimo. E nelle prossime due settimane (almeno) i giallorossi dovranno imparare a farne a meno. Dybala, lo ricordiamo, ha già saltato tre partite in questa stagione per i soliti problemi di natura muscolare.

Dybala avvisa la Juventus, la Joya mette nel mirino la “sua” Signora

Quando sta bene però è un bel problema per le difese avversarie. E la Juventus, che l’ha avuto dal 2015 al 2022, ne sa qualcosa.

Fatto sta che Dybala è già al lavoro per tornare a disposizione di Mourinho il prima possibile ed ha già individuato una possibile data. Parliamo del prossimo 30 dicembre, il giorno prima della vigilia di Capodanno, quando la sua Roma sarà ospite dei bianconeri all’Allianz Stadium. Sì, proprio così: l’argentino mette nel mirino la “sua” Juventus. Come spiega il portale Calciomercato.it, mancano ancora 17 giorni alla sfida tra bianconeri e giallorossi e non è utopico pensare di poter rivedere Dybala in campo proprio in quell’occasione.