Fulmine a ciel sereno Juve: il campione d’Europa vola in Arabia

Juve, l’Arabia Saudita te lo ruba. Ancora una volta i club sauditi potrebbero spegnere i sogni di gloria della Juventus sul mercato.

Si potrebbe dire che i club italiani avrebbero preferito farne a meno. La scoperta di un nuovo, temibile, ricchissimo avversario capace di far saltare tanti progetti è quanto di meno indicato per un calcio, quello italiano, che cerca di riconquistare un primato perduto ormai da anni.

L’Arabia Saudita ha ormai lanciato un progetto tentacolare dove lo sport può essere una maniera di purificarsi agli occhi del mondo che, dinanzi a miliardi di dollari che cadono a pioggia, fa finta di dimenticare violenze, soprusi e violazione dei diritti umani.

Gli arabi hanno già conquistato il campionato di calcio più ricco del mondo, la Premier League. La loro presenza è ben visibile in Formula 1, golf, cricket, sci. L’ultimo acquisto riguarda invece il tennis, con la Next-Gen di Milano.

Il calcio arabo ha dato vita alla Saudi League che ha in Cristiano Ronaldo la sua stella più luminosa, alla quale si sono aggiunte quelle di Karim Benzema e Neymar. Presto però il calcio arabo potrebbe arricchirsi di un altro fuoriclasse, non giovanissimo, ma ancora in grado di incidere.

Juve, l’Arabia Saudita te lo ruba

La Juventus, alla ricerca di un centrocampista di qualità per gennaio, ha pensato ad un campione del Real Madrid in vista della prossima estate. Toni Kroos.

Il centrocampista tedesco, classe 1990, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non è detto che rinnovi con Bianchi di Spagna. L’esperto di mercato, Ekrem Konur, ci ha aggiornato riguardo la situazione del tedesco con un post sul suo profilo X.

“I club dell’Arabia Saudita stanno monitorando lo stato delle trattative per il prolungamento del contratto di Toni Kroos con il Real Madrid. Se il tedesco non vuole prolungare con i giganti spagnoli, i club sauditi correranno per Kroos“.

La Juventus potrebbe pertanto ritrovarsi di fronte i club arabi per la corsa al tedesco. Ecco quindi che un’operazione già di per sé complessa rischia di diventare proibitiva per la sproporzione, economica, delle forze in campo.

Dopo Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié potrebbe essere Toni Kross la terza beffa araba per la Juventus. Si può dire sicuramente che i club italiani avrebbero preferito farne a meno dell’avvento dei club arabi. Soprattutto la Juventus.