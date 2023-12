Lesione del ginocchio, UFFICIALE: miraggio Juventus

Lesione del ginocchio, il giocatore non sarà in campo nella sfida con i bianconeri: previsto un lungo stop.

Meno due giorni a Genoa-Juventus. Un’altra volta di venerdì, per la terza settimane di fila. Finora giocare prima di tutti ha portato fortuna, nel senso che sono arrivate due vittorie pesanti prima contro il Monza e poi contro il Napoli.

Due successi fondamentali che hanno consentito alla squadra di Allegri di tenere il passo di un’Inter che non molla di un centimetro. E che altrimenti sarebbe forse già in fuga. Invece la Signora è lì, a sole due lunghezze dai nerazzurri, i più attrezzati per vincere il tricolore. La Juventus però non cede e in questo girone d’andata ha dimostrato – anche grazie al fatto di non essere impegnata nelle coppe europee – di poter reggere il confronto con la corazzata di Simone Inzaghi. Da qui alla fine dell’anno solare Danilo e compagni giocheranno altre tre partite, due delle quali da vincere a tutti i costi contro il Genoa e il Frosinone. Due trasferte consecutive in cui la Juve affronterà due buone squadre, soprattutto i ciociari, ma comunque alla portata dei bianconeri. Poi toccherà alla Roma.

Lesione del ginocchio, mazzata Vina: salterà anche la Juve

La Juve saluterà il 2023 con il big match, sempre molto sentito da ambo le tifoserie, con i giallorossi di un “vecchio nemico” come José Mourinho.

Il 2024 invece si aprirà con una doppia sfida con la Salernitana – prima in Coppa Italia e poi in campionato – che al momento giace in fondo alla classifica. Dopo i due match con i granata sarà la volta del Sassuolo, nella prima giornata di ritorno. I neroverdi finora sono stati gli unici a dare un dispiacere ad Allegri e i suoi uomini in quello sciagurato sabato pomeriggio di fine settembre. Manca un mese esatto alla partita dell’Allianz Stadium con gli emiliani ma già adesso sappiamo che Alessio Dionisi dovrà fare i conti con un’assenza importante, quella dell’uruguagio Matias Vina. L’ex romanista si è infortunato lunedì contro il Cagliari, uscendo dal campo in lacrime. Gli esami hanno evidenziato una lesione del collaterale mediale del ginocchio destro. Per lui, inutile ribadirlo, si prevede un lungo stop.