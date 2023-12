Scaricato dal Real: colpo Galactico dalla Juve, non è Kroos

By

Il Real lo scarica, Giuntoli lo carica. Vi sono occasioni che non si possono perdere perché si rischia di non ritrovarle più. La Juve lo sa.

Il Real Madrid intriga come nessuno. Il club più blasonato del mondo è davvero un pianeta a parte nell’universo calcio. Ogni calciatore di ogni epoca ha sogna e sogna, di indossare, anche solo una volta, la mitica camiseta blanca.

Così come ogni allenatore sogna di sedersi sulla panchina del Santiago Bernabeu, ancor più ora che si appresta a mostrare al mondo il suo nuovo, scintillante ed avveniristico volto. Anche i dirigenti amerebbero lavorare nel Real Madrid, probabilmente anche lo stesso Cristiano Giuntoli.

Per il momento il direttore tecnico della Juventus osserva i Bianchi di Spagna da lontano, senza farsi vedere, perché vuole scoprire cosa accade al loro interno. Dalle voci che circolano pare vi sia più di qualche elemento della rosa di Carlo Ancelotti che non proprio soddisfatto della piega che sta prendendo questa stagione.

Chissà che la Juventus non possa far passare il malcontento ad uno o più di loro, sempre che si vengano a creare i giusti presupposti. Complicatissimi, ma sempre possibili. Giuntoli lo sguardo l’ha buttato. Ora occorre attendere gli sviluppi.

Anche il Real Madrid, lentamente ma costantemente, sta cambiando pelle. E’ in atto un passaggio di consegne generazionale, naturale ma che lascia sul campo, sempre, qualche insoddisfatto.

E qualcuno che ha contribuito a scrivere la storia recente del Real Madrid potrebbe partire a gennaio. Al massimo a giugno. Come Lucas Vasquez, classe 1991, jolly di centrocampo e attacco, con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il Real non gli rinnoverà il contratto e il centrocampista spagnolo, dopo aver vinto 4 Champions League e un’ altra vagonata di trofei, si sta guardando un po’ attorno. Come ci informa tuttojuve.com, Giuntoli lo vorrebbe portare a Torino, ma l’impresa non è facile.

Il problema è sempre legato all’ingaggio quando ci si orienta su giocatori provenienti da club ricchissimi. Nel Real c’è anche Toni Kroos, altro formidabile ultratrentenne in scadenza di contratto, con 5 Champions League in bacheca ed altro sogno della Juventus.

Il Real Madrid è una bottega carissima anche quando si prendono i suoi giocatori a parametro zero. Quanto possa essere caro, e devastante, un campione proveniente dal Real Madrid con svariate Champions in bacheca, la Juventus lo ha compreso sulla propria pelle in tempi recentissimi. Ma quella, però, è un’altra storia.

Ora sarebbe, senza dubbio, tutto diverso. Probabilmente, però, non lo si potrà mai sapere.